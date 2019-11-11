Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Sürücü kamerayı böyle kapatmış
6 saat önce
BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:02 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.
Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.
Beşiktaş'taki otobüs dehşetinde yeni gelişme: Şoförün kamerayı bozduğu görüntüler ortaya çıktı Oyuncu Kemal Uçar'la ayrılan spiker Setenay Cankat, yeni aşka yelken açtı Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Türkiye'den tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek