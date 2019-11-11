Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: sürücü kamerayı böyle kapatmış
6 saat önce
İstanbul DHABeşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:16 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Beşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.
Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.
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