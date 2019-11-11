Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Sürücü kamerayı böyle kapatmış
Son Dakika Güncel Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Sürücü kamerayı böyle kapatmış

Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Sürücü kamerayı böyle kapatmış

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Sürücü kamerayı böyle kapatmış, System.String[]

BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu  1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.


Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:36 Kaynak: DHA
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