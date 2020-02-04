Beşiktaş'taki otobüs kazasında müebbet ve 210 yıl hapis istemi - Son Dakika

Beşiktaş'ta durağa dalarak bir kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında müebbet ve 210 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, otobüsün kameralarını bozduğunu kaydeden sürücünün alınan ifadesinde, daha çok kişiye çarpmak için bu kalabalık durağı seçtiğini belirttiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün otobüs durağına dalarak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sürücü Necdet Karakaş'ın kazanın ardından çevredeki bazı şahısları elindeki bıçakla yaraladıktan sonra denize atladığı ifade edildi.

OTOBÜSTE ARIZA BULUNMADIĞI KAYDEDİLDİ

Otobüsle ilgili bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, şüpheli Necdet Karakuş'un kullandığı otobüsün, motor aksamı, gaz, vites, fren ve direksiyon sistemlerinin sorunsuz olarak çalışır durumda bulunduğu belirtildi. İddianameye yansıyan bilirkişi raporunda, aracın sürüş ve kontrol güvenliği açısından herhangi bir fonksiyonel arızasının bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi.

BABASININ İFADESİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Şüpheli Necdet Karakuş'un babası Ş. K.'nın iddianamede yer alan ifadesinde, bildiği kadarıyla oğlunun psikolojik rahatsızlığının bulunmadığını, 8 yıldır birlikte çalıştıklarını, geçmişte psikolojik bir bozukluk için ilaç kullandığını, alkol ve uyuşturucu kullandığını görmediğini söylediği kaydedildi.

ŞÜPHELİ KAMERALARI BİLEREK BOZDUĞUNU SÖYLEDİ

Polis ifadesinde olaydan önceki gece uyuşturucu madde kullandığını söylediği belirtilen şüpheli Necdet Karakuş'un olay anında frene basıp basmadığını hatırlamadığı, otobüsün kameralarını bilerek ve isteyerek bozduğunu ifade ettiği belirtildi. Şüphelinin iddianamede yer alan ifadesinde, olaydan önce mahalleden bir arkadaşıyla telefonda konuştuğu, bu kişinin polislerle işbirliği yaptığı, kendisini erkeklikten edip içeri attıracaklarını söyledikleri, kendisiyle ve ailesiyle uğraşan şahıslar olduğunu düşündüğü belirtildi.

DAHA ÇOK KİŞİYE ÇARPMAK İÇİN KALABALIK DURAK TERCİH ETTİ

İddianamede yer alan şüpheli Karakuş'un ifadesinde olayın gerçekleştiği yerin güzergahı olmadığını, daha çok kişiye çarpmak için kalabalık durağı seçtiğini, otobüste arıza bulunmadığını, otobüste bulunan kameraların sabah saatlerinde çalıştığını ve bilerek bozduğunu, polislerin kendisini sürekli takip etmesinden rahatsız olduğu için bunu yaptığını, amacının insanlara çarparak öldürmek olmadığını, kendisine yapılanlara dikkat çekmek istediğini ve daha önce konuya ilişkin savcılığa başvurduğunu söylediği, masum insanlara zarar vermekten pişman olduğunu ve olaydan birkaç dakika önce eylemi gerçekleştirmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi.

CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Adli Tıp Kurumunca hazırlana raporda, şüpheli Necdet Karakuş'un kanında uyuşturucu madde bulunduğu belirtilerek, şüphelinin ceza sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı zeka geriliği tespit edilmediği, ceza sorumluluğunun tam olduğu, iradi olarak alınan alkol ve uyuşturucu maddelerin ceza sorumluluğunu etkilemediği belirtildi.

MÜEBBET VE 210 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüpheli Necdet Karakuş'un kullandığı otobüs ile güzergah dışına çıkarak vatandaşlara kasten çarptığı ve otobüsten çıkarak bıçakla inip çevredeki vatandaşlara bıçak savurduğu belirtildi. Şüphelinin bir kişiye karşı 'Kasten öldürme', 14 kişiye karşı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edildiği taktirde şüpheli Necdet Karakuş hakim karşısına çıkacak.

(İHA)