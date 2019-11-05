Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'taki otobüs kazasında ölen Yalçın Billur son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Beşiktaş'taki otobüs kazasında ölen Yalçın Billur son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'taki otobüs kazasında ölen Yalçın Billur son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsünün durağa çarpması sonucu yaralanan Yalçın Tahir Billur kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Beşiktaş'taki otobüs kazasında ölen Yalçın Billur son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsünün durağa çarpması sonucu yaralanan Yalçın Tahir Billur kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Yalçın Tahir Billur son yolculuğuna Beşiktaş forması ile uğurlandı.


Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsünün durağa çarpması sonucu yaralanan Yalçın Tahir Billur (77), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yalçın Tahir Billur için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Hüseyin Aksu, İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, Billur ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Billur'un tabutunun üzerine çok sevdiği Beşiktaş forması örtüldü.


Evden abdest alarak çıkmış


Kaza sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan Yalçın Tahir Billur'un o gün evden çıkmadan önce abdest aldığı ve ailesi ile birlikte Yahya Efendi Türbesini ziyaret edeceği öğrenildi.


Fatih Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Tahir Billur'un cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Billur'un cenazesi Edirnekapı'da bulunan Tokmaktepe mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL

Fatih Camii, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:47 Kaynak: İHA
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