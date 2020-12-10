Beşiktaş'taki patlamada şehit olanlar anıldı - Son Dakika

Beşiktaş'taki patlamada şehit olanlar anıldı
10.12.2020 16:46
İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park Stadı'nın çevresinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39'u emniyet mensubu 47 şehit, olayın 4'üncü yılında anıldı.
İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş- Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park Stadı'nın çevresinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39'u emniyet mensubu 47 şehit, olayın 4'üncü yılında anıldı.
Şehitler Tepesi'nde düzenlenen anma törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile şehit yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Törende şehitler için Kur'an'ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından tören sona erdi. Törenin ardından Şehitler Anıtı'na karanfil ve çiçek bırakıldı. Şehitler için, Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde Mevlid okutuldu.
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