Alınan bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesi Ömür Sokak'ta, içerisinde Beşiktaş 10 Nolu Aile Sağlık Merkezi de bulunan 6 katlı hastanenin ek binasının bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta hastanenin ek binasının bodrumunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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