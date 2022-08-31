Beşiktaş'ta hastanenin ek binasının bodrumunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta hastanenin ek binasının bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

31.08.2022 13:18
Beşiktaş'ta hastanenin ek binasının bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'taki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi ek binasının bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beşiktaş'taki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi ek binasının bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesi Ömür Sokak'ta, içerisinde Beşiktaş 10 Nolu Aile Sağlık Merkezi de bulunan 6 katlı hastanenin ek binasının bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastane ambulansları hazır bekletilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı.

Hasta ve çalışanların tahliyesinden sonra itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

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Kaynak: AA

Beşiktaş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta hastanenin ek binasının bodrumunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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