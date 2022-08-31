Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Dikilitaş Ömür Sokak üzerindeki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nin 6 katlı ek hizmet binasının eksi birinci katındaki elektrik panosunda saat 12.10 sıralarında yangın çıktı. Bina dumanla dolarken, hastane tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanın olmadığı binada hasar meydana geldiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Beşiktaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binasında yangın - Son Dakika

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