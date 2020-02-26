Beşiktaş'taki scooter kazasına tutuklama istemi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'taki scooter kazasına tutuklama istemi - Son Dakika

Beşiktaş'taki scooter kazasına tutuklama istemi

6 saat önce

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Yunus E., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Beşiktaş'taki scooter kazasına tutuklama istemi, System.String[]

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Yunus E., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.


Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada Yunus E. kontrolündeki araç, kiraladığı elektrikli scooterı kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarptı. Yaşanan kazada Okan Yıldız hayatını kaybederken, sürücü Yunus E. gözaltına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Yunus E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan Yunus E., 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Büyükdere Caddesi, Okan Yıldız, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
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