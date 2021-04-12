BEŞİKTAŞ'TAKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta bir mekanın kiracıları ile sahibi arasında çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Silahlı kavganın sebebinin işyeri sahibinin kiracılara gönderdiği icra takibi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Muallim Naci Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanı önünde yaşanan silahlı kavga sonucunda 4 kişi yaralanırken, 4 kişi ise yakalanarak gözaltına alınmıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Veysel K.(28), Remzi Ö.(32), Fatih N.(26) ve Volkan D.(37) adliyeye sevk edildi. Volkan D., 'Adli Kontrol Şartı' ile serbest bırakılırken, diğer üç şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi sürenler arasında "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi'nin kardeşi Mehmet Emin Çelebi'nin yanı sıra, Emre A., Hekim Y. ve Mikail A.'nın olduğu öğrenildi.

İCRALIK KİRA BORCU YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Yaşanan silahlı kavganının sebeninin ise, mekan sahibi olduğu öğrenilen tarafın kiracılara borçlarını ödemediğinden dolayı icra takibi gönderdiği, bunun üzerine iki grubun buluşmak üzere anlaştığı ve silahlı kavga yaşandığı öğrenildi. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada olay yerinde 37 mermi kovanı buldu.