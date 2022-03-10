Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı

10.03.2022 01:43

Bir son dakika haberine göre Beşiktaş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Ortaköy Mahallesi Bulgurcu Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada birçok boş kovan bulundu.

Olayda yaralanan Reşit Gürez bölgedeki özel bir hastanede Ramazan Kocabaş da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı

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Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika


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