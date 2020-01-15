BEŞİKTAŞ'TAKİ TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TAKİ TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TAKİ TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

6 saat önce

BEŞİKTAŞ Büyükdere Caddesi'nde kask ve dizlik takmayan sürücünün elektrikli tek tekeriyle trafiği tehlikeye düşüren yolculuğu kameraya yansıdı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA, System.String[]
BEŞİKTAŞ Büyükdere Caddesi'nde kask ve dizlik takmayan sürücünün elektrikli tek tekeriyle trafiği tehlikeye düşüren yolculuğu kameraya yansıdı.

Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, kullanıcıların gerekli tedbirleri almayarak trafiğe çıkmaları ise kazalara davetiye çıkarıyor. Beşiktaş'ta 'elektrikli tek teker' kullanarak trafiğe çıkan bir sürücünün kask ve dizlik takmayarak araçların arasından tehlikeli şekilde ilerlemesi kameralara yansıdı.

KULLANIMI ANA ARTERLERDE YASAK

Vatandaşların meraklı bakışları altında bir süre trafikte ilerleyen sürücü ise daha sonra gözden kaybolarak yoluna devam etti. 'Elektrikli tek teker' kullanımının ana arterlerde kullanımının yasak olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Elektrikli tek tekerle yolculuk yapan sürücü

-Sürücünün araçların arasından yaptığı tehlikeli geçişler

-Sürücünün gözden kaybolması


- İstanbul
Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Menajer Robalinho: Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi, harcama limiti nedeniyle gerçekleşmedi
Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri belli oldu Ahmet Nur Çebi: Transfer yapacak noktaya gelemiyoruz Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti

Son Dakika Haberleri
16:44 HUZUR-SEN Malatya İl Başkanlığı belediyelerle protokol imzaladı - Son Dakika
16:44 "Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları Resim Sergisi" İstanbul Havalimanı'nda açıldı - Son Dakika
16:44 Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. - Son Dakika
16:44 Fransa Afrika'daki askeri varlığından vazgeçmiyor - Son Dakika
16:44 Eski tuğamiral Doğan Bozkurt'a 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 16:45:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BEŞİKTAŞ'TAKİ TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]