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BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISI ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUNDU

6 saat önce

Ömer HASAR / İSTANBUL, DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, yıldönümünde Beşiktaş'taki terör saldırısının 39'u polis 47 şehidi için mevlit okutuldu.

BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISI ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUNDU, System.String[]

Ömer HASAR/ İSTANBUL, DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, yıldönümünde Beşiktaş'taki terör saldırısının 39'u polis 47 şehidi için mevlit okutuldu. Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da gerçekleştirilen terör saldırısının yıldönümünde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Dolmabahçe Camii'nde mevlit okutuldu. İkindi namazının ardından okunan mevlide polisler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlidin ardından cami çıkışında şehitler için gül suyu, lokum, şeker ve lokma ikram edildi.

Eşinin 42 yıl önce şehit olduğunu belirten Şaziye Lülebaş, "Allah bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin" derken, şehit yakını Sultan Nitelik ise, "çok üzgünüm, Allah emniyetimizi başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat polisi olan damadı Serdar Gökbayrak'ın şehit olduğunu ifade eden Fevzi Dayan, "Allah büyük sabırlar versin, Allah devletimizi ve milletimizi korusun, Allah emniyet mensuplarına güç versin" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsu (Ali Ablay)

-Vatandaş röp

-Dolmabahçe cami önündeki polisler detay

-Camide okuma detay

-Katılanlar detay

-Lokum ve şeker dağıtılması detay

-Lokma dağıtılması detay


İstanbul, Beşiktaş, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:11 Kaynak: DHA
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