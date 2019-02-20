Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'taki Terör Saldırısına İlişkin Davada Cumhuriyet Savcısı, 5 Sanığın 47'şer Kez...

Beşiktaş'taki Terör Saldırısına İlişkin Davada Cumhuriyet Savcısı, 5 Sanığın 47'şer Kez...

22 dakika önce

Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

Beşiktaş'taki Terör Saldırısına İlişkin Davada Cumhuriyet Savcısı, 5 Sanığın 47'şer Kez..., System.String[]
Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:24 Kaynak: AA

Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı! Terör Örgütü Nusra'nın Lideri Ağır Yaralı Olarak Antakya'da Hastaneye Kaldırıldı

Büyük Beşiktaş Yürüyüşü'nden Yönetime Manifesto Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 14:46:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'taki Terör Saldırısına İlişkin Davada Cumhuriyet Savcısı, 5 Sanığın 47'şer Kez...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]