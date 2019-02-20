Beşiktaş'taki Terör Saldırısına İlişkin Davada Cumhuriyet Savcısı, 5 Sanığın 47'şer Kez...

Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

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