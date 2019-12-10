Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı (1)
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Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı (1)

6 saat önce

İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Stadı'nının çevresinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 şehit anıldı.

Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı (1), System.String[]
İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş- Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Stadı'nının çevresinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 şehit anıldı. Şehitler Tepesi'nde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Tuğgeneral Nuh Köseoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile şehit yakınları katıldı. Törende şehitler için dua edildi.


- İstanbul
Bursaspor, İstanbul, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:50 Kaynak: DHA
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