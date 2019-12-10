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BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT DÜŞENLER ANILDI (2)
6 saat önce
İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Stadı'nının çevresinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 şehit anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:51 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş- Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Stadı'nının çevresinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 şehit anıldı. Şehitler Tepesi'nde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Tuğgeneral Nuh Köseoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile şehit yakınları katıldı. Törende şehitler için dua edildi.
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