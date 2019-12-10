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Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar için mevlit okutuldu
6 saat önce
Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 40'ı emniyet mensubu 46 kişi için mevlit okutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:14 Kaynak: AA
Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 40'ı emniyet mensubu 46 kişi için mevlit okutuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde düzenlenen mevlitte Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra şehitler için dua edildi.
Mevlithanların Mevlid-i Şerif okuduğu mevlite çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.
Cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri, lokma ve yemek dağıtıldı.
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