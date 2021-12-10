Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı - Son Dakika

İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ın çevresinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39'u emniyet mensubu 46 şehit, olayın 5'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Şehitler Tepesi'nde saat 11.30'da düzenlenen anma törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beşiktaş Jimnastik Kulübü As Başkanı Fatih Hakan Avşar yöneticiler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Beyoğlu İlçe Müftüsü Arif Cevlek Kuran'ı Kerim okuyup dua etti. Törenin ardından Şehitler Anıtı'na karanfil ve çiçek bırakıldı. Şehitler için, Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutuldu. Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş Başçiftlik ve iki asker kıyafetli kişi 12-14 arası şehitleri unutmamak adına iki saat nöbet tuttu.

