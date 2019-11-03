Beşiktaş'taki trafik kazası
7 saat önce
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpması sonucu yaralananlardan Yalçın Tahir Billur (77) yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpması sonucu yaralananlardan Yalçın Tahir Billur (77) yaşamını yitirdi.
Akşam saatlerinde Beşiktaş'taki Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağında meydana gelen kazada, özel halk otobüsü durakta bekleyenlere çarpmış, kazada 12 kişi yaralanmıştı.
Kazada yaralanan Yalçın Tahir Billur'un tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaza sonrası kaçmaya çalışan sürücü 1 vatandaşı da kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamıştı.
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