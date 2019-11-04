Beşiktaş'taki trafik kazası

Kazanın ardından otobüsten inerek kaçmaya çalışan sürücü, kaçmasına engel olmak isteyen bir kişiyi de bıçakla kolundan yaralayıp Beşiktaş sahilinden denize atlamıştı.

Beşiktaş- Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarparak 12 kişiyi yaralamıştı.

Beşiktaş 'ta durakta bekleyenlere çarparak 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan özel halk otobüsü şoförü Necdet K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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