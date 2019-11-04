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Beşiktaş'taki trafik kazasına tutuklama

7 saat önce

Beşiktaş'ta durakta bekleyenlere çarparak 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına yol açan özel halk otobüsü şoförü Necdet K. tutuklandı.

Beşiktaş'taki trafik kazasına tutuklama, System.String[]

Beşiktaş'ta durakta bekleyenlere çarparak 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına yol açan özel halk otobüsü şoförü Necdet K. tutuklandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Necdet K'nın, burada soruşturma açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı.

Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikteki sorgusu tamamlanan şüpheli Necdet K, bir kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermekten tutuklandı.

Beşiktaş- Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarparak 12 kişiyi yaralamıştı. Kazanın ardından otobüsten inerek kaçmaya çalışan sürücü, kaçmasına engel olmak isteyen bir kişiyi de bıçakla kolundan yaralayıp Beşiktaş sahilinden denize atlamıştı.

Bölgedeki polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan sürücü Necdet K. gözaltına alınmıştı.

Çağlayan, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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