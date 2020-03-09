Beşiktaş'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beşiktaş'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

1 saat önce

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beşiktaş'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı, System.String[]

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nden Sarıyer yönünde gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BNH 443 plakalı araç, 4. Levent mevkisinde kontrolden çıkarak önce orta refüjdeki direğe çarptı, ardından da takla attı.

Araçta bulunan Okan Durmaz ve Filiz Kırmaz yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar yapılan müdahalelerin ardından yakındaki bir hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, trafik akışında yoğunluk oluştu.

Büyükdere Caddesi, İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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