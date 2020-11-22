Beşiktaş'taki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta, belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi'nde seyir halindeki Taksim- Bahçeköy hattında çalışan belediye otobüsü ile 34 ZKH 35 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışma sonucu, ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü aracın içinde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıya müdahale etti.

Bulunduğu yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.