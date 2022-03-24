Son dakika haberi... Beşiktaş'taki trafik kazasında otomobil alev aldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Beşiktaş'taki trafik kazasında otomobil alev aldı

24.03.2022 05:56

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ta hafif ticari araca çarpan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beşiktaş'ta hafif ticari araca çarpan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çırağan Caddesi'nde Cihan Gül idaresindeki 34 DHL 455 plakalı otomobil, Berk Menteş yönetimindeki 34 EZR 566 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Cihan Gül'ün kullandığı otomobil alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri Çırağan Caddesi'ni trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de otomobilde çıkan yangını söndürdü.

Emniyet ekipleri kazayla ilgili çalışmalarını sürdürürken kazanın tarafları arasında arbede yaşandı.

Tarafları polis ekipleri ayırırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Son dakika haberi... Beşiktaş'taki trafik kazasında otomobil alev aldı
Son dakika haberi... Beşiktaş'taki trafik kazasında otomobil alev aldı
Son dakika haberi... Beşiktaş'taki trafik kazasında otomobil alev aldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Beşiktaş'taki trafik kazasında otomobil alev aldı - Son Dakika


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