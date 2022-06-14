Soruşturma kapsamında otel sahibi olduğu belirlenen A.E.K. (43) ile oyunculuk ajansında menajer olduğu belirtilen kadın şüpheli Z.S. (37) gözaltına alındı.

Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika

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