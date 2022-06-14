Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı

Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya platformlarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi civarında bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayımlanması üzerine savcılık, "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında otel sahibi olduğu belirlenen A.E.K. (43) ile oyunculuk ajansında menajer olduğu belirtilen kadın şüpheli Z.S. (37) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheliler, haklarında ev hapsi uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulayarak, serbest bırakılmalarına karar verdi.
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