Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı

14.06.2022 15:13
Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı

Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya platformlarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi civarında bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayımlanması üzerine savcılık, "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında otel sahibi olduğu belirlenen A.E.K. (43) ile oyunculuk ajansında menajer olduğu belirtilen kadın şüpheli Z.S. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheliler, haklarında ev hapsi uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulayarak, serbest bırakılmalarına karar verdi.

YORUMLAR
500
Polis aracını videoya çekip uygunsuz hareket eden 4 kişi yakalandı Polis aracını videoya çekip uygunsuz hareket eden 4 kişi yakalandı Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'sel baskını' bilançosu: Son 4 günde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 166 kişi mahsur kaldı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'sel baskını' bilançosu: Son 4 günde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 166 kişi mahsur kaldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:03:34. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement