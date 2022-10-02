Park Stadyumu çevresi saat 14.30'dan itibaren geçici süreliğine trafiğe kapatılacak

Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak futbol müsabakası nedeniyle stadyum çevresi saat 14.30'dan itibaren geçici süreliğine trafiğe kapatılacak.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Saat 20.00'de Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak futbol müsabakası nedeniyle stadyum çevresi, saat 14.30'dan itibaren geçici süreliğine trafiğe kapatılacaktır. Alternatif güzergahları kullanınız." ifadelerine yer verildi.
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