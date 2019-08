"Beşiktaş takımında şampiyon olmak istiyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı kulüpte sistem değişikliğine gittiklerini ve taraftardan destek istediklerini söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı kulüpteki yaklaşık 2 aylık dönemini değerlendiren Avcı, "İmza törenindeki basın toplantısında söylediğim bir şey vardı. Şerefiyle oynamayı hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş takımında şampiyon olmak ve şampiyonluklar yaşatmak istiyorum. Öncelikle Ümraniye ile ilgili bir takım tespitler yaptık. Bunun içinde yenilenme, teknolojik yatırım, sağlık, bilim vardı. Yönetim buna destek oldu ve yüzde 80'ini tamamladık." diye konuştu.

Transferlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Avcı, şunları kaydetti:

"Riva'da ve Avusturya'da bir kamp dönemi gerçekleştirdik. Daha önce rekabet halinde olduğumuz Beşiktaş'ta tespitlerimiz vardı. Oyun organizasyonlarını yerleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Oyuncu grubunun yapmak istediklerimize istekli, arzulu şekilde uyum sağlamaya çalışmalarını, buna destek olduklarını gözlemledik. Hızlı bir değişim var. Her şey çabuk oluşmuyor. Oyunun sürelerini nasıl ayarlayacağız, başlangıçlar nasıl olacak. Bu esnekliğe sahip bir teknik direktör olarak çalışıyoruz. Bunların karşılığını alacağımızı düşünüyoruz."

Avcı sakatlarla ilgili bilgi verdi

Siyah-beyazlı takımdan gelen üst üste sakatlık haberlerinin kamuoyunda algılandığı şekilde olmadığını belirten Avcı, oyuncuların son durumu ile ilgili bilgi verdi.

Kamuoyuna yansıyan şekilde abartılı bir durum olmadığını vurgulayan Avcı, şunları belirtti:

"Gökhan Gönül'ün müsabakada eli çatladı ve operasyon geçirdi. Burak'ın maçta aldığı darbeden dolayı ayağı çatladı. Bunlar maç esnasında olan şeyler. Atiba ve Medel, Kupa Amerika oynayıp geldiler. Atiba, Belçika'da kendi doktorunda tedavisini oldu ve çalışmalarını yaptı. Pazartesi bizimle beraber olacak. Medel yoğun maç trafiği yaşadı Atiba gibi. Antrenman ve maç sayısı fazla olan oyunculardan bahsediyoruz. Medel ağrı eşiği yüksek olan bir oyuncu ama kasığında ağrı oldu. Maç anında kasığında esneme oldu. Son maçta kendisi oynamak istedi. Yarınki maçta da oynamak isteyen bir oyuncu. Bir problem yok. Adem Ljajic geldiğimiz günden beri koşu mesafesi yüksek, tek bir ağrısı bile olmayan oyunculardan biriydi. Pazartesi takımla birlikte olacak. Karius son maçın son dakikasına kadar antrenman kaçırmamış bir oyuncu. Maçın son anında bir gerilme oldu. İki hafta bizimle olmayacak. Dorukhan'ın son milli maç öncesinde sakatlığı vardı. O da ağrı eşiği yüksek oyunculardan biri. Roco maçta sakatlandı. O da iki hafta sonra bizimle olacak. Çatlak ve kırıklara benim yapabileceğim bir şey yok. Fiziksel olarak her türlü bilimden faydalanan bir takımız. Burak ve Karius hariç pazartesiden itibaren bütün takım bizimle birlikte olacak."

"Değişimler kolay olmuyor"

Sistem değişikliği yaşadıklarını ve bunun da kolay olmadığını dile getiren Avcı, "Değişimler kolay olmuyor. Sistemler, rakamlar üstünde konuşulabilir. Oyun başlangıçları, organizasyonları vardır. Oyuna nasıl başlayacağız, rakip bizi nasıl karşılıyor... Beşiktaş şampiyonluğa oynar ve dominant oynamak zorundadır. Topa sahip olmak önemli. Nerede sahip olacağız, nasıl oynayacağız... Bu değişimler kolay değildir. Mesafe kat etmemiz gereken bölümler var. Mesafe kat ederken de sonuç almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Sol ayaklı stoper konusunda ısrarcı oldum"

Göreve başladıktan sonra sol ayaklı bir stoper konusunda ısrarcı olduğunu söyleyen Avcı, Mirin konusunda tasarrufları olabileceğini vurgulayarak, "Açıları doğru alabilmek ve topu doğru kullanmak için sol ayaklı stoper konusunda ısrarcı oldum. Ekibimiz sağlıklı çalışmalar yaptı. Pas oyunun iyi bilen, ortalama 32 maç oynayan Ruiz'i takıma kattık. İlk idmanda bunu hissettirdi. Mirin ve Roco benim dışarıdan gördüğüm ama ilk kez çalıştığım oyuncular. Roco bir adım öne çıkarak bunu hissettirdi. Stoper ve orta saha oynayan Medel var. Taliplisi olan Mirin gibi oyuncular konuşuluyor. Mirin konusunda bir tasarrufumuz olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Transferde çok para yerine akıllı para harcamayı benimsediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Yönetim ve başkanla izleme komitelerimiz ortaklaşa doğru bir şeklide gidiyoruz. Büyük para değil akıllı para var burada. Sağ bekte rekabet yoktu, artık var. Sol bek dün itibariyle netleşti. Kaliteli stoper katıldı. Parayı akıllı kullanma yolunda doğru gidiyoruz. Doğru ilavelerle bütçesini doğru ayarlayan, şampiyonluk yarışında olan bir takımız. Doğru taktiklerin olduğu oyunu oynayacağımızı düşünüyorum. 'Diğer rakipler şu kadar harcadı biz de bu kadar harcayacağız' diye bir şey yok." şeklinde konuştu.

"Karius isteklerime doğru cevap veriyor"

Yerli kaleciye ihtiyaç duyabileceklerini aktaran Avcı, "Almanya'da yaptığım araştırmalarda 10-12 yaş grubunda tutan kadar oynayan kaleciler de dünya futbolunda öne çıkmış halde. Karius ile konuştuğumda son derece mutlu oldum. Karius isteklerime doğru cevap veriyor. Buraya geldiğimde bir yerli kaleci yatırımı konuşuluyordu. Utku da isteklerime doğru cevap veriyor. Gelişimi sağlıklı gidiyor. Yerli kaleciye ihtiyaç oluştu. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Avcı, Portekizli yıldız oyuncu Ricardo Quaresma'nın kendi isteklerine profesyonelce cevap verdiğini belirterek, "Yetenekli oyuncu sisteme dahil olunca daha değerli oluyor. O da bunun için adım atıyor. Ricardo ile özel görüştüm. İsteklerimi anlattım, bunu profesyonelce uygulamaya çalışan bir oyuncu. Ona şans vereceğiz. Bundan sonrası performansıyla alakalıdır." ifadelerini kullandı.

"Zaman istemiyoruz destek istiyoruz"

Beşiktaş taraftarının siyah-beyazlı takımda görev yapmasına sıcak bakmadığı ve Avusturya kampında çeşitli şekilde protesto edilen yardımcı antrenör Orhan Ak ile ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Orhan hoca samimi açıklamalarda bulundu. Başkan da net şekilde görüşlerini açıkladı. Ben profesyonellerle çalışıyorum. Her profesyonelden maksimum verim almaya çalışıyorum. Bu da bunun içindeki parçalarda biri. Üç kişilik antrenör ekibim var, bunlardan ikisi kulübede biri tribünde duruyor. Bunları dönüşümlü olarak kullanıyorum. Nasıl kullanacağımı zaman gösterecek. Saha içinde kalmaya, oyunu geliştirmeye çalışan bir insanım. Taraftar nasıl bir oyun bekliyor, Beşiktaş'ın nasıl planları, organizasyonları var, bunları konuşmak isterdim. Ben saha içinde kalmaya devam edeceğim. Beşiktaş taraftarı sağduyulu bir taraftardır. Zaman istemiyoruz destek istiyoruz. Taraftar o desteği bize vercektir diye düşünüyorum."

Oğuzhan Özyakup ile ilgili fikirleri sorulan Avcı, "Oğuzhan'ı ilk kez milli takıma ben aldım. İmza attıktan sonra yerli oyuncuların hepsiyle görüşme yaptım. Ne istediğimi, neler beklediğimi anlattım. Özel çalışmalar yapıyoruz, ekip olarak Oğuzhan'a yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buna oyuncu da adım atacak. Sisteme uygun hareket eden her oyuncu bunun içinde önemli bir parça olacak." dedi.

Oyun sisteminin kaleciden paslaşarak kurulmasını da değerlendiren Abdullah Avcı, "Barcelona, Manchester City de bazen çıkarken hata yapıyor. Bazen direkt oynayacaksınız oradan dönüp gol olacak. Bazen oyuna ilk 10 dakika böyle başlamıyoruz diyeceğiz. Karius bunun eğitimini almış bir kaleci, bundan oyun planından bahsedince mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Dorukhan Toköz'ün sisteme uyumlu bir oyuncu olduğunu söyleyen Avcı, "Savunmada ve hücumda neler yapacağını biliyor. Enerjisi yüksek şekilde çalışıyor." diye konuştu.

"Şampiyonluğu en çok isteyen teknik adamım"

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra hayatında nelerin değiştiği ile ilgili bir soruya Abdullah Avcı, şu şekilde cevap verdi:

"Bugün sonuç alırsınız yarın alamazsınız. Önemli olan aynı şekilde kalabilmek. İletişim benim için çok önemli. Zaman zaman olumsuzluklar da yaşayabiliyoruz. Geçen gün tesiste kaldım. Yorgundum, kafam karışıktı. Kalktığımda Beşiktaş arması vardı başucumda. O sizi ayağa kaldırıyor. Beşiktaş taraftarından zaman istemiyorum destek istiyorum. Bunu anlayacak sağduyulu taraftarı var Beşiktaş'ın. Bunu rakip olarak yaşamış biriyim. Şampiyonluğu en çok isteyen teknik adamım, bu rakiplerle de yarışmış bir teknik adamım. Beşiktaş'a şampiyonluk yaşatmaya geldik. Geçen gün Bağdat Caddesi'nde ailemle birlikteydim. Taraftarlar arabamın önünü kesti. O sevgi çok önemli, ona layık olmaya çalışacağım."

Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd'un Edin Visca'ya benzetilmesine değinen Avcı, "Benzer özellikleri var. Rakip arkasına koşuları, birebirde adam geçmesi, gol vuruşu, teknik kapasitesi bize çok güzel şeyler hayal ettiriyor." dedi.

Burak Yılmaz'ın sadece skor anlamında katkı yapmadığını söyleyen Abdullah Avcı, "Burak çok önemli bir oyuncu. Burak'ın koşuları bile inanılmaz fayda sağlıyor. Çok iyi profesyonel. Milli takım arasından sonra bizimle olacak. Güven Yalçın geçen sene sonradan önemli katkılar sağlamış önemli bir potansiyel. Hem merkezde hem kenarda oynayabiliyor. Umut Nayir üçüncü sırada. Geçen sene ligle tanıştı. Burak sağlıklı olsaydı da akıllı para harcayacağımız oyuncu almak istiyoruz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçlarında gol atamamasına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Hazırlık maçlarında gol atıp atmama önemli değil. Milli takımda 5 maçın 4'ünü kazandık. 10 senenin takımı geldi dediler. Oyuncu performansları ne, sistem, değişiklikler nasıl diye bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı hazırlık döneminde değerlendirdiği genç oyunculardan Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin'in dikkati çektiğini ve A takıma bu isimleri almayı düşündüğünü söyledi.

Avcı ayrıca oyun sisteminde çift 8 numara ile oynamaya yakın olduklarını ifade etti.

