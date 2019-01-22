Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Taktik Çalıştı

Beşiktaş Taktik Çalıştı

33 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü evinde ağırlayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Beşiktaş Taktik Çalıştı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü evinde ağırlayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman salonda ısınma hareketleri, denge ve kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun kontrol ve taktik çalışmasının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:34 Kaynak: İHA

Spor
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