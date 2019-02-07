Beşiktaş Taktik Çalıştı
11 dakika önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:56 Kaynak: İHA
Galatasaray - Trabzonspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek
Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe'ye Sürpriz Oran
İmza Töreninde Herkes Gülüp Eğlenirken, Yassine Benzia'nın Üzgün Bir Şekilde Oturması Dikkat Çekti
Beşiktaş, Kagawa'ya Özel Tişört ve Forma Çıkartmaya Hazırlanıyor!