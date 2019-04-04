Beşiktaş, Taktik Çalıştı

Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan ve 1,5 saate yakın süren antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Rizespor hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.



(İHA)

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