Beşiktaş, taktik çalıştı
3 saat önce
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:00 Kaynak: İHA
, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan
Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı
yönetiminde yapılan siyah-beyazlıların antrenmanı, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve şut çalışması ile tamamlandı. Antrenmana izinli olan Gary Medel
ile Rıdvan Yılmaz
katılmadı. Burak Yılmaz
ve Atiba Hutchinson
ise takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı. Beşiktaş, kamp çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
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