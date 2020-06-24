Beşiktaş taktik çalıştı - Son Dakika

Beşiktaş taktik çalıştı

- Beşiktaş taktik çalıştı Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

- Beşiktaş taktik çalıştı

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İSTANBUL - Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar sonrası 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Konyaspor, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş taktik çalıştı - Son Dakika Spor
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