Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan kondisyon ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, top kapma oyun çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, 3 takımla yapılan yarım saha turnuva maçları ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL