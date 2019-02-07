Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı

Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, küçük oyunlar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut idmanıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:09 Kaynak: AA

Bursaspor, Beşiktaş, Spor
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