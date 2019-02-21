Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı

Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı

51 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. Öte yandan yarım sahada yapılan çift kale maçı kazanan siyah takım sevinç fotoğrafı çektirdi. Antrenmanı Japon Eğitim ve Kültür Derneği'ne bağlı İstanbul Japon Okulu'nun öğrencileri izledi. Şenol Güneş ve futbolcular, idman sonrasında konuklarıyla bir araya gelerek imza dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:36 Kaynak: İHA

Sabah, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor
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