Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı

Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un konuğu olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Taktik ve Kondisyon Çalıştı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un konuğu olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmalarıyla başlayıp, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:19 Kaynak: DHA

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