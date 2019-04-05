Beşiktaş, Taktik ve Kondisyon Çalıştı
1 saat önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:55 Kaynak: İHA
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