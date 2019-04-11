Beşiktaş, Taktik ve Kondisyon Çalıştı
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Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:38 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir
'i konuk edecek Beşiktaş
, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde basın kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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