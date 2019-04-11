Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Taktik ve Kondisyon Çalıştı

Beşiktaş, Taktik ve Kondisyon Çalıştı

57 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Taktik ve Kondisyon Çalıştı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basın kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. 

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:38 Kaynak: DHA
Spor
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