Son Dakika Haberleri: Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana ateşi yükseldiği için serum tedavisi uygulanan Abdoulay Diaby katılmadı. Caner Erkin takımla çalışırken; Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson'a özel program uygulandı. Milli takımdan dönen Dorukhan Toköz ise rejenerasyon çalışması yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Denge, kuvvet çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve pas şut çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gaziantep, Beşiktaş, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:58 Kaynak: DHA
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