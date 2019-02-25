Beşiktaş'tan 2 Gol Var
24 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş
sahasında Fenerbahçe
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20. dakikası siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:31 Kaynak: İHA
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