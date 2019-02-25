Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan 2 Gol Var

Beşiktaş'tan 2 Gol Var

24 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20. dakikası siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

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