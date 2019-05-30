Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan 350 çocuğa forma
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Beşiktaş'tan 350 çocuğa forma

37 dakika önce

Gaziantep'in kırsal mahallelerinde yaşayan 350 çocuğa Beşiktaş forması dağıtıldı.

Beşiktaş'tan 350 çocuğa forma, System.String[]
Gaziantep'in kırsal mahallelerinde yaşayan 350 çocuğa Beşiktaş forması dağıtıldı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu öncülüğünde başlatılan 'Bir Milyon Çocuğa Forma' projesi kapsamında Gaziantep'in Yavuzeli, Karkamış ve Oğuzeli ilçe kırsalında yaşayan 350 çocuğa forma hediye edildi. Dağıtım etkinliğine Beşiktaş'ın eski futbolculardan Mehmet Akgün ve Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özkale de katıldı. Aydoğdu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çocuklara yönelik yapılan her organizasyonda öncü bir kulübüz. Bu gibi projelerin karşılığını aldığımızı görmek bize büyük mutluluk veriyor. Belki bugün bu proje sona erdi ama bundan sonra daha yenileri de katlanarak gelecek" diye konuştu. Etkinliğin sonunda çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Öte yandan Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ve Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özkale, Gaziantep Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl'ü makamında ziyaret etti ve Bingöl'e isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:40 Kaynak: İHA
Oğuzeli, Gaziantep, Beşiktaş, Spor
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