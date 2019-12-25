Beşiktaş'tan 4 futbolcu için açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'tan 4 futbolcu için açıklama - Son Dakika

Beşiktaş'tan 4 futbolcu için açıklama

6 saat önce

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Beşiktaş'tan 4 futbolcu için açıklama, System.String[]

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel medyada bir süredir yer alan 'Beşiktaş'ta 4 Futbolcu ile Yollar Ayrılıyor' başlıklı haberle ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun futbolcularımız; Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasını gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur" denildi.

(İHA)

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı
Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi Arap Birliği'nden Türkiye hakkında skandal açıklama: Türkiye'nin nüfuzundan endişeleniyoruz Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri
20:05 Köyde mahsur kalan hasta için seferber oldular - Son Dakika
20:00 Eşini muayene ederken 3,5 yaşındaki kızında tümör tespit etti - Son Dakika
20:00 Van yyü'den hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı - Son Dakika
20:00 Musa Anter cinayeti davası - Son Dakika
20:00 Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:08:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'tan 4 futbolcu için açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]