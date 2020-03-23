Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

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Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
7 saat önce
Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abdurrahim-Şükran Albayrak çiftinin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, Albayrak ailesi ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
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