Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

7 saat önce

Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abdurrahim-Şükran Albayrak çiftinin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, Albayrak ailesi ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:20 Kaynak: İHA

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Son Dakika

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