Beşiktaş'tan Aboubakar'a "destek" paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, annesini kaybeden Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'a yaptığı paylaşımla destek verdi.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımda "İyi günde kötü günde Beşiktaş ailedir." ifadelerine yer verildi.
Annesinin cenaze töreni sonrası İstanbul'a dönen Aboubakar'ın görüntülerine yer verilen paylaşımda, siyah-beyazlı oyuncuların Kamerunlu futbolcuyu karşılamaları da yer aldı.
Kaynak: AA
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