Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının kadrosuna alınmayan Adem Ljajic'e, 'biceps femoris tendiniti tanısı' konulduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması, System.String[]

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının kadrosuna alınmayan Adem Ljajic'e, 'biceps femoris tendiniti tanısı' konulduğu belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'e yapılan muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda biceps femoris tendiniti tanısı konmuştur. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.


Adem Ljajic, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaşlı taraftarlardan havalimanında Karius'a tepki: Go home
Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı Lucescu'dan Beşiktaş'a kötü haber: Eşi takım çalıştırmayı yasakladı Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 20:21:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]