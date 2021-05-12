Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması

Beşiktaş'ın dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Sırp oyuncu Adem Ljajic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Beşiktaş'ın dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Sırp oyuncu Adem Ljajic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Siyah-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki orta saha ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

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