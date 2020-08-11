Beşiktaş'tan Adem Ljajic için sakatlık açıklaması! - Son Dakika

Beşiktaş'tan Adem Ljajic için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Adem Ljajic'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş'tan Adem Ljajic için sakatlık açıklaması!, System.String[]

Beşiktaş, Adem Ljajic'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Futbol Takımımızın 10 Ağustos 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, 'Soleus' kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Adem Ljajic, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 19:57

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Adem Ljajic için sakatlık açıklaması! - Son Dakika Spor
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