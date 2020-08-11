Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, sağ bacak baldırında kas zorlanması tespit edilen Adem Ljajic'in tedavisine başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, 'soleus' kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.