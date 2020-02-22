Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve 'corona virüs' açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve 'corona virüs' açıklaması! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve 'corona virüs' açıklaması!

46 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, İtalyan basınında Sırp futbolcu Adem Ljajic'in koronavirüs şüphesi karantinaya alındığı yönünde çıkan haber hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve 'corona virüs' açıklaması!, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, İtalyan basınında Sırp futbolcu Adem Ljajic'in koronavirüs şüphesi karantinaya alındığı yönünde çıkan haber hakkında açıklama yaptı.


İşte Beşiktaş'ın açıklaması;


Futbolcumuz Adem Ljajic'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir.


Sosyal medyada, Adem Ljajic'in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.


Beşiktaş Spor Kulübü, Adem Ljajic, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:40 
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