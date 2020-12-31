Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin korona virüs test sonucunun beklendiğini, yapılan diğer kontrollerde ise endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL